Jongens (15) niet meer vast voor branden in Leiden

LEIDEN - De twee jongens van 15 jaar die in de nacht van zaterdag op zondag zijn aangehouden op de Dobbedreef in Leiden, zijn weer vrij. De twee zijn geen verdachten meer, meldt de politie.

De twee werden aangehouden na een zoekactie. Bij station de Vink in Leiden waren fietsen in de brand gestoken. Eerder op de avond waren er ook andere brandjes in Leiden en Leiderdorp, maar daar hebben de twee 15-jarigen dus niks mee te maken.