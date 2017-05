Crowdfunding na felle brand bij Alphense schietvereniging

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het door brand getroffen Schietsportcentrum Alphen in Alphen aan den Rijn wil door middel van crowdfunding een nieuw hek bekostigen. Dat laat de vereniging zondag weten. Afgelopen maandagnacht werd brand gesticht in het clubgebouw aan de Amerikalaan, met flinke schade tot gevolg.

Het idee voor de crowdfunding kwam volgens de vereniging van wethouder Gerard van As. Hij bezocht het clubgebouw afgelopen vrijdag en opperde om op deze manier geld in te zamelen. Ook beloofde hij de eerste te zijn die een bijdrage levert. De vereniging hoopt 2700 euro op te halen met de actie De verzekering van het Schietsportcentrum keert voldoende geld uit om de schade aan het pand te vergoeden, maar een nieuw hek om het terrein is een grote wens. 'We willen graag dit hek rond het gebouw, op het vrij afgelegen terrein aan de Amerikalaan. Het is broodnodig', aldus de vereniging.Eerder deze week werd al duidelijk dat de nog onbekende brandstichter in ieder geval duidelijk te zien is op camerabeelden . Volgens de vereniging brandde de complete entree uit.Het vuur werd ontdekt door een vrachtwagenchauffeur die over de N11 reed. De brandweer had het vuur daarna snel onder controle, maar de schade aan het pand, dat in januari van dit jaar werd geopend, is aanzienlijk.