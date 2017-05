Westlandia met heerlijk gevoel de nacompetitie in; HBS grijpt mis

REGIO - Westlandia gaat met een heerlijk gevoel richting de nacompetitie. De Naalwijkers zetten op de laatste speeldag van de competitie een monsterscore neer. UDI ’19 werd met liefst 9-3 een kopje kleiner gemaakt. HBS sloot het seizoen met een 0-4 nederlaag tegen Jong FC Den Bosch teleurstellend af.

Mede daardoor greep HBS naast de derde periodetitel. De Haagse formatie was daarbij ook afhankelijk van Hercules. Die ploeg beging geen misstap en bemachtigde het laatste ticket voor de nacompetitie.Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Westlandia met zulke indrukwekkende cijfers van het veld afstapte. Zo werd JVC Cuijck twee weken geleden met 6-1 verslagen en kreeg Magreb ’90 begin dit jaar met liefst 2-11 op de broek.Westlandia is met 101 goals dus niet voor niets de meest scorende ploeg van de derde divisie zondag. In de nacompetitie komen de Naaldwijkers met Rijnsburgse Boys de meest productieve ploeg van de derde divisie zaterdag tegen.