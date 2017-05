Barbecue gaat niet aan in Haagse achtertuin: drie gewonden

(Foto: Regio15)

DEN HAAG - Wat een gezellig avondje barbecuen aan de Piet Paaltjensstraat in Den Haag had moeten worden, liep voor drie mannen zondagavond slecht af. Nadat hun barbecue niet goed aanging, besloot één van de mannen om een jerrycan met benzine over de kolen heen te gieten. Met pijnlijke afloop.

Regio15 daarna vrijwel meteen in brand. De man rende in paniek, met de brandende jerrycan in zijn handen, van de achtertuin naar de voortuin van de woning. Tijdens zijn tocht, waarbij hij gewond raakte aan zijn handen, lekte hij flink wat brandende benzine op de vloer van de woning.



Een van de andere slachtoffers, die op slippers liep, probeerde de brandende benzine uit te stampen, maar raakte daarbij gewond aan zijn voeten. Het derde slachtoffer ademde flink wat rook in. Hij moest vervoerd worden naar het ziekenhuis.



