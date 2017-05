West Wekker: Westland juicht voor Feyenoord en gewonden bij barbecue-ongeluk

DEN HAAG - Goedemorgen! Het is weer maandag, dus om jouw week iets makkelijker te laten beginnen hebben we het belangrijkste nieuws op een rij gezet. Zo juichde Westland zondag voor Feyenoord en raakte drie mannen in Den Haag gewond nadat ze benzine over een barbecue heen gooiden.

Op veel plekken in onze regio werd de kampioenswedstrijd van Feyenoord tegen Heracles Almelo op de voet gevolgd. Zo ook in Cafe Bij 't Hof in Honselersdijk. Flink wat Feyenoorders keken daar, samen met wat Ajacieden, naar de allesbeslissende wedstrijd. En de ontlading na afloop was groot.Wat een gezellig avondje barbecuen aan de Piet Paaltjensstraat in Den Haag had moeten worden, liep voor drie mannen zondagavond slecht af. Nadat hun barbecue niet goed aanging, besloot één van de mannen om een jerrycan met benzine over de kolen heen te gieten. Met pijnlijke afloop.Hij mag zich de op één na beste croupier van Europa noemen: Gilbert Ho-Kang-Jou van Holland Casino Scheveningen. Hij eindigde deze week bij het Europees kampioenschap voor croupiers in Londen als runner-up. Maar zaterdagavond ging de 45-jarige Hagenaar weer gewoon aan het werk.Maandag zijn er ook twee belangrijke uitspraken in de rechtbank. Zo hoort Reda N., die verdacht wordt van het plegen van een aantal gewelddadige overvallen, zijn straf. En ook de vermeende vogeldieven die dieren meenamen uit Avifauna in Alphen aan den Rijn horen hun straf.Het door brand getroffen Schietsportcentrum Alphen in Alphen aan den Rijn wil door middel van crowdfunding een nieuw hek bekostigen. Dat laat de vereniging zondag weten. Afgelopen maandagnacht werd brand gesticht in het clubgebouw aan de Amerikalaan, met flinke schade tot gevolg. : Het weer We krijgen de komende dagen vrij warm voorjaarsweer. Vandaag is het eerst zonnig, vanmiddag komt er geleidelijk meer bewolking.