Schietpartij in poolcafé in Bodegraven

Foto: Marofer

BODEGRAVEN - In een poolcafé in Bodegraven is zondagavond geschoten. Hierbij raakte niemand gewond, meldt de politie.





Een man die boven het poolcafé woont, heeft niets van de schietpartij gemerkt, zegt hij tegen Omroep West-verslaggever Anita Janssen. Hij had voetbal gekeken. 'Ik lag al om 19.00 uur dronken in mijn nest. Vanochtend zag ik dat er een schietpartij geweest. Ik heb er niks van gemerkt.'









De schietpartij gebeurde even voor middernacht in Het Bodegraafs Poolcentrum aan de Marktstraat. De politie heeft gezocht naar een verdachte. Volgens omstanders is er één persoon aangehouden.Een man die boven het poolcafé woont, heeft niets van de schietpartij gemerkt, zegt hij tegen Omroep West-verslaggever Anita Janssen. Hij had voetbal gekeken. 'Ik lag al om 19.00 uur dronken in mijn nest. Vanochtend zag ik dat er een schietpartij geweest. Ik heb er niks van gemerkt.'