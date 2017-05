Studenten zamelen geld in voor hun afgebrande 'snack-walhalla'

LEIDEN - Leidse studenten zijn een inzamelactie begonnen voor de afgebrande snackbar City Snack in Leiden. Met de actie '5 euro friet voor City Snack verdriet' hopen ze de eigenaren 'een beetje op te vrolijken'.

De snackbar aan de Breestraat, tegenover studentenvereniging Minerva, brandde donderdag uit . Of zoals de studenten schrijven: 'er sloegen gitzwarte rookwalmen vanuit elke hoek van het snack-walhalla dat voor menig student als bedevaartsoord functioneerde na avonden vol gekkigheid'.Niet alleen de snackbar is volgens de studenten vernield, ook de leefruimte erboven heeft flinke schade opgelopen. Daarom roepen ze op : 'Voor ieder die dus een eurootje of twee van zijn lening kan missen; strijk een extra keertje over je hartje om de mensen met het grootste hartje voor studenten een beetje op te vrolijken. Het gaat om het gevoel: een frietje voor het goede doel!'