Mannen stelen tientallen bijzondere vogels: volg hier live de rechtszaak

ALPHEN AAN DEN RIJN - Zes mannen staan maandag terecht voor het stelen van 36 vogels uit Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn. De vogels werden gestolen in de nacht van 15 op 16 september 2014.

Het ging onder andere om toekans, neushoornvogels, kaketoes, koningsglansspreeuwen en een zeldzame reuzentoerako.De helft van de dieren werd een maand later in zwaar verwaarloosde toestand in een schuur in Den Bosch teruggevonden. De zes Brabanders zouden ook bijna 50 vogels hebben gestolen uit hokken aan de Hofzichtlaan in De Lier.Verslaggever Anniek Enthoven volgt de zaak in de rechtbank in Den Haag: