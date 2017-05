Lagere straf voor overvaller Zegwaard; ruim 12 jaar cel

DEN HAAG - De Haagse topcrimineel Reda N. heeft maandag in hoger beroep een lagere celstraf gekregen. Het gerechtshof veroordeelde hem tot 12 jaar en 10 maanden cel, onder meer voor de overval op de Rijswijkse miljonair Wim Zegwaard. Eerder kreeg hij van een de rechtbank 14 jaar cel. Dat de straf lager uit viel had te maken met 'tijdsverloop'.

N. was maandag zelf aanwezig bij de uitspraak. Met een grijns op zijn gezicht luisterde hij naar de voorzitter van het gerechtshof. Na de uitspraak verliet hij rustig de zaal, zwaaiend naar de publieke tribune.Voor de overval op Zegwaard kreeg N. 5,5 jaar cel. Het hof acht bewezen dat hij betrokken was bij de overval in 2012. Telefoongesprekken, het uitgavenpatroon van N. en het ontbreken van inkomsten dienden voor het hof als bewijs.Wim Zegwaard en zijn vriendin werden in 2012 overvallen in hun villa aan 't Haantje in Rijswijk. De miljonair en zijn vriending werden vastgebonden en onder schot gehouden in de kelder van het huis.N. en zijn mededader namen daarna ruim de tijd om de villa te doorzoeken. Ze gingen er vervolgens met een buit ter waarde van zo'n tien miljoen euro vandoor.Voor een andere overval ,op de Straatweg in Rotterdam, legde het hof een gevangenisstraf op van 6,5 jaar. De straf viel hoger uit omdat er kinderen bij betrokken waren. Een derde overval, in Honselersdijk, kon niet bewezen worden. Het gerechtshof sprak N. daar dan ook vrij van.Naast de straf voor twee overvallen, kreeg Reda N. ook een straf van 10 maanden voor het bezit van een automatisch wapen en voor de levering van een partij hennepgruis. Twee andere verdachten kregen zeven jaar de overval in Rotterdam en heling. Eend derde kreeg tien maanden celstraf voor wapenbezit en handel in softdrugs.De advocaten van N. waren in beroep gegaan tegen de eerste straf. Volgens hen waren er foute aannames gemaakt in het onderzoek. Ook zouden er fouten gemaakt zijn bij het afluisteren van de telefoon van N. Daarnaast trekken de advocaten ook de verklaringen van Wim Zegwaard in twijfel. Het OM eiste in hoger beroep 16 jaar . 'Alleen die straf doet recht aan het leed van de slachtoffers', zei de aanklager tijdens het hoger beroep. Volgens het OM heeft N. met de overvallen de levens van de slachtoffers 'grondig verziekt'.