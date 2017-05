Het gaat écht gebeuren: zomerse temperaturen deze week

REGIO - We durfden het bijna niet te geloven, maar de zomer staat toch écht voor de deur. De temperaturen schieten deze week omhoog, met woensdag als hoogtepunt. Trek je bikini of zwembroek dus maar uit de kast!

De zon is vandaag al lekker aanwezig en de temperatuur loopt op tot 20 graden. Maar daar blijft het niet bij. Dinsdag wordt het om en nabij de 23 graden met een zwakke tot matige wind. Vooral in de loop van de dag komt de zon tevoorschijn.Dé dag om de barbecue aan te slingeren is woensdag. 'Naast enkele wolkenvelden krijgen we flink wat zon en kan het ongeveer 24 graden worden', zegt weerman Huub Mizee van Omroep West. Pak die zeldzame zonuurtjes vooral mee de komende dagen, want vanaf donderdag wordt het weer koeler.