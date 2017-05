Ex-vrachtwagenchauffeur zoekt boeken van Conny Coll

De westernavonturen van Conny Coll zijn voor vele mensen pure nostalgie.

DEN HAAG - Conny Coll is voor vele mensen pure nostalgie. Zo ook voor Wim Bosch uit Delft. Hij is op zoek naar de Conny Coll boeken die hij las toen hij nog vrachtwagenchauffeur was.

Voor degene die het niet kent: Conny Coll zijn pockets met spannende western verhalen over Conny Coll en zijn hond. De voormalige vrachtwagenchauffeur las de boeken als hij moest wacht bij de grens of in de haven. De laatste las hij zo'n 15 jaar geleden.



'Nu ik met pensioen ben zou ik ze weer graag gaan lezen. Uit nostalgie. Als ik een boek zie, weet ik bij welke grens ik stond en hoop ik de reis in mijn hoofd opnieuw te maken. En opnieuw de avonturen van Conny Coll kan beleven', zegt Wim.



Hij heeft geen idee meer welke boeken uit de serie hij allemaal heeft gelezen. 'Ik ben met alles blij', zegt hij. Heb je nog Conny Coll-boeken liggen? Laat het weten aan SuperDebby. Mail naar superdebby@omroepwest.nl



