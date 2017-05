Stelen bijzondere vogels levert verdachte mogelijk 10 maanden cel op

ALPHEN AAN DEN RIJN - De hoofdverdachte van de vogelroof in onder meer Avifauna moet als het aan het OM ligt 10 maanden de cel in. Hij roofde met vier medeverdachten tientallen bijzondere vogels. De vogels uit Avifauna werden gestolen in de nacht van 15 op 16 september 2014.

Voor de medeverdachten eist het OM tot 101 dagen cel plus een taakstraf van 120 tot 240 uur.Het ging onder andere om toekans, neushoornvogels, kaketoes, koningsglansspreeuwen en een zeldzame reuzentoerako. De dieren hadden een gezamelijke waarde van honderdduizend euro. De helft van de vogels werd een maand later in zwaar verwaarloosde toestand in een schuur in Den Bosch teruggevonden. Een van hen was overleden. De vijf Brabanders zouden daarnaast ook bijna 50 vogels hebben gestolen uit hokken aan de Hofzichtlaan in De Lier.De verdachten ontkenden maandag tijdens het proces dat zij iets met de roof uit Avifauna te maken hadden. 'Ik ben er wel overdag een keer geweest, maar niet 's nachts', zei een van hen.