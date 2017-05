Forse stijging aantal soa's, vooral veel mensen met chlamydia

DEN HAAG - Steeds meer mensen in de regio Haaglanden krijgen chlamydia. De seksueel overdraagbare aandoening (soa) werd in 2016 bij 13,8 procent van de testen gevonden, in 2015 was dat nog 12,2 procent.

De stijging is het grootst bij vrouwen. Van 12,9 procent in 2015 naar 15,9 procent in 2016. In totaal voerde het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) 11.083 testen uit. Bij 17 procent van die consulten werd minimaal één van de 'big five' (chlamydia, gonorroe, syfilis, hiv of hepatitis B) vastgesteld. Dit is een stijging van 15,4 procent ten opzichte van 2015.Deze stijging is voornamelijk te zien bij heteroseksuele mannen en bij vrouwen. Het percentage met een soa bij mannen die seks hebben met mannen is nagenoeg gelijk gebleven en ligt rond de 17,5 procent. Het aantal gevallen van hiv bij mannen die seks hebben met mannen is in 2016 verder gedaald.Risicogroepen kunnen zich anoniem laten testen bij het CSG GGD Haaglanden. Het gaat om mensen die gewaarschuwd zijn voor een soa, jongeren onder de 25 jaar, mensen met soa-gerelateerde klachten, sekswerkers, slachtoffers van seksueel geweld, mensen geboren in een land waar soa's veel voorkomen en mannen die seks hebben met mannen.