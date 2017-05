Nieuwe impuls voor Delftse hyperloop

Foto: Omroep West

Het vervoersmiddel moet het mogelijk maken passagiers over land grote afstanden te laten afleggen met snelheden van meer dan 1000 kilometer per uur. BAM gaat de Delftse start-up HARDT helpen bij de bouw van de testfaciliteit. Het plan is om capsules in een bijna-vacuüm door een buis te laten zweven door middel van magneten. De proefopstelling moet zo'n dertig meter lang worden.Dat is voldoende om op lage snelheid de meest kritische systemen van de hyperloop te kunnen testen. Maar HARDT wil meer. Binnen vier jaar moet een testtraject van meerdere kilometers zijn gerealiseerd. Half februari maakte de NS al bekend 300.000 euro te investeren in de Hyperloop.Een jaar geleden was Omroep West bij de presentatie van de Hyperloop