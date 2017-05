Haags Ineke zoekt detective Madame Karitska van schrijfster Dorothy Gilman

Het laatste deel Madame Karitska in de detectiveserie van Dorothy Gilman.

DEN HAAG - Elke verzamelaar weet hoe 'hongerig' je kunt worden naar het ontbrekende item in je collectie. Ineke van Noort uit Den Haag mist nog het laatste deel Madame Karitska in de detectiveserie van Dorothy Gilman.

Ineke zoekt al jaren naar het boek Madame Karitska en nu schakelt ze SuperDebby in. Ze hoopt dat een luisteraar het boek in de boekenkast heeft staan en het aan haar kwijt wil.



Ze heeft al gezocht via Bol.com. 'Daar sta ik op de lijst voor het geval het boek daar aangeboden wordt. Dan ben ik de eerste die het krijgt. Ook sta ik op allerlei tweedehands boekensites, op Marktplaats en natuurlijk ook bij diverse kringloopwinkels en boekenzaken die ik tegenkom. Helaas tot nu toe heb ik het boek niet kunnen vinden', zegt Ineke.



Ineke heeft de hele serie gelezen en in de kast staan en mist het allerlaatste deel. 'Ik zou het zo graag willen hebben. Juist als je een deel niet hebt, wordt de wens het te bezitten steeds groter. Dan is mijn serie compleet. Dat lijkt me gewoon heel leuk.'



Heb je het boek in de kast staan. Je kunt er Ineke heel blij mee maken. Mail naar superdebby@omroepwest.nl



