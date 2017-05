Freek Vonk opnieuw naar de haaien

DEN HAAG - Zelfs een haaienbeet maakt Freek Vonk niet bang. De in Scheveningen wonende bioloog keert dinsdag terug naar de Bahama's, de plek waar een haai hem drie maanden geleden te grazen nam. En hij gaat daar gewoon weer duiken.

'Ik ga terug naar de plek waar het drie maanden geleden helemaal mis ging , om af te maken waar we toen aan zijn begonnen voor mijn serie Freek naar de Haaien', schrijft Freek op Facebook.Bang om weer tussen de haaien te springen, is hij niet. 'Er is geen vezel in mijn lijf die hierover twijfelt. Niks weerhoudt mij ervan mijn passie te volgen. Ik hou van haaien. De beet was dikke pech.' De afgelopen maanden dook Freek al weer vaker met haaien, in Maleisië en Zuid-Afrika, maar hij heeft er zin in om zich weer tussen de Caribische rifhaaien te begeven.Vonk deed in februari onderzoek naar Caribische rifhaaien voor de kust van de Bahama's toen hij werd gebeten. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht en daar drie uur lang geopereerd. Met meer dan honderd hechtingen werd de bioloog zo goed mogelijk opgelapt.De zenuwen in zijn arm zijn zwaar beschadigd door de aanval. Toch heeft hij geluk gehad met de afloop: 'De wonden zijn goed genezen en het enige wat je er nog van ziet zijn dikke littekens. Het gevoel in mijn huid is nog niet terug, maar dat geeft niet. Er zijn ergere dingen!' schrijft Freek.