Overheid: ga niet meer naar Rotterdam

DEN HAAG - De overheid heeft een NL-Alert verstuurd in verband met de huldiging van Feyenoord in Rotterdam. Daarin wordt opgeroepen niet meer naar de Rotterdam te komen omdat het helemaal volstaat met supporters.

Om 12.00 uur wordt de selectie gehuldigd op het Stadhuisplein. Op de Coolsingel en omliggende straten staat het helemaal vol met toeschouwers. 'Vier het thuis of elders', melden de politie en de gemeente op Twitter. Ze geven het dringende advies niet meer naar de stad te komen.Hoeveel mensen er in het centrum zijn, weet de politie niet precies. De sfeer in de stad is vrolijk en gezellig. Het zonnetje schijnt. Mensen zingen en dansen. Ook zijn er wederom fans in de fontein op het Hofplein gedoken.Op meerdere plekken in de stad kan de huldiging op grote tv-schermen worden gevolgd. Op het Stadhuisplein kon om 9.00 uur al niemand meer bij.Feyenoord werd zondag landskampioen, nadat er van Heracles Almelo werd gewonnen. Direct na afloop van deze wedstrijd was het al groot feest in de stad. Sommige fans zijn niet eens naar huis geweest, zij vieren al sinds zondagmiddag feest in het centrum van de stad.