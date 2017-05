Gruwelijke experimenten in apencentrum? 'Alleen tests met apen als er geen alternatief is'

RIJSWIJK - In het apencentrum in Rijswijk, het Biomedical Primate Research Center (BPRC), vinden volgens Animal Rights gruwelijke experimenten met dieren plaats. Dat zeggen zij op basis van publicaties van onderzoekers van het centrum.

Het BPRC is, met zo'n 1.500 apen, het grootste apentestcentrum van Europa. Het BPRC laat in een reactie weten zich niet 'in dit emotionele beeld' te herkennen. 'We gebruiken apen alleen in onderzoeken waar geen alternatieven voorhanden zijn. Het BPRC voert een transparant beleid en is een voorloper op het gebied van dierenwelzijn ', stelt het onderzoeksinstituut.Volgens de dierenwelzijnsorganisatie worden resusapen en penseelapen blind en verlamd gemaakt voor onderzoek naar multiple sclerose (MS). Het BPRC bestrijdt dat ze resusapen gebruiken voor het onderzoek naar MS. 'We gebruiken apen alleen bij onderzoek naar ernstige ziektes, als er geen alternatief voorhanden is', legt directeur Ronald Bontrop van het BPRC uit.'We voeren geen gruwelijke experimenten uit voor de lol, als een dier pijn heeft krijgt het pijnstillers. En bij nodeloos lijden wordt het dier geëuthanaseerd, geheel volgens de wetgeving', vervolgt hij.Animal Rights ziet dit anders. Volgens hen duren de dierproeven weken tot maandenlang. 'Bij de dieren worden op verschillende plekken in de rug stoffen ingespoten die de ziekte nabootsen. De dierproefnemers observeren daarna hoe snel de apen ziek worden. De dieren raken verlamd, blind, apathisch en vermageren sterk. Na een lange lijdensweg krijgen de apen een dodelijke injectie', aldus de dierenwelzijnorganisatie.Bontrop wijst met nadruk op de resultaten van de proeven. 'Juist door onderzoek met apenproeven bij het BPRC zijn op dit moment goede, veilige en werkzame medicijnen beschikbaar voor reuma. En door onderzoek bij apen zijn we erachter gekomen dat één van de veroorzakers van MS een virusinfectie is.'Het BPRC wijst er ook op dat het centrum regelmatig en onaangekondigd wordt gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het BPRC voert een transparant beleid en is een voorloper op het gebied van dierenwelzijn', stelt het onderzoeksinstituut. Het NVWA laat in een reactie weten nooit uitspraak te doen over individuele zaken. 'Noch over de bakker, noch over een apencentrum', zegt een woordvoerder.