Binnenvaartschip ramt fietsbrug in Zevenhoven

Foto: AS Media

ZEVENHOVEN - Een binnenvaartschip is maandag rond 12 uur tegen een fietsbrug aangevaren tussen Zevenhoven en Mijdrecht. De schade is groot. De brug aan de Kade is volledig ontwricht.

Er is niemand gewond geraakt, meldt de politie. Volgens een woordvoerder ging de brug dicht en kon de schipper niet meer op tijd tot stilstand komen. 'Het brugdek is vrijwel geheel losgescheurd van de betonnen fundering.' Fietsverkeer is voorlopig niet mogelijk.



Er is niemand aangehouden. De politie onderzoekt het ongeluk.