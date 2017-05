Kuijt kampioen: 'De emotie van de mensen maakt mij stil'

KATWIJK - Hij komt uit Katwijk, voetbalt bij Feyenoord en werd zondag kampioen van Nederland. 'De stad is echt een bom van positiviteit', zei Dirk Kuijt tijdens de huldiging tegen de NOS.

'De emotie van de mensen slaat bij mij echt letterlijk naar binnen. Dat maakt mij wel een beetje stil', zegt de Katwijker. 'Of het nou kinderen van twee zijn, of opa's of oma's. Iedereen viert feest. Het is fantastisch.'Het is nog niet duidelijk of Kuijt als speler nog een jaar aan zijn carrière vastplakt. Kuijt: 'Feyenoord is sowieso mijn club, ik ga snel met de club om tafel.'Ook Jens Toornstra is kampioen. De middenvelder uit Ter Aar stapte in 2009 over van Alphense Boys naar ADO Den Haag. Daarna ging hij naar FC Utrecht en nu speelt hij drie seizoenen bij Feyenoord. 'Dit is onbeschrijflijk', zegt hij.Toornstra koos ooit bijna voor een studie en een baan in het basisonderwijs in plaats van voor het voetbal. Toornstra: 'Het is toch goed met me afgelopen. Ik heb zeker geen spijt van mijn keuzes. Dit is echt moeilijk te bevatten.'Feyenoord won zondag met 3-1 van Heracles Almelo en werd daardoor voor het eerst in achttien jaar kampioen van de Eredivisie.