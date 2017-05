Honderden Leidenaars ondertekenen condoleanceregister Aad van der Luit

LEIDEN - In Leiden hebben veel mensen het condoleanceregister ondertekend voor de overleden Aad van der Luit. De bekende Leidse politicus overleed donderdag aan de gevolgen van een hartaanval.

In lunchroom Vooraf en Toe aan de Nieuwe Rijn waar hij vaak zat, is een tafeltje ingericht ter nagedachtenis aan Van der Luit. Op het tafeltje staat een kopje koffie - dat dronk hij daar altijd - een ingelijste foto en bossen bloemen. Ook liggen daar de registers waar in geschreven kan worden.Het D66-raadslid belandde vorige week maandagmorgen in het ziekenhuis nadat hij een hartaanval kreeg. Hij werd daarna in een kunstmatige coma gehouden. Via sociale media kwamen honderden, zo niet duizenden, steunbetuigingen binnen voor een spoedig herstel van het raadslid. Het mocht helaas niet baten.