Katwijk is trots op goalgetter Dirk Kuijt: 'Hij is een echte koning'

KATWIJK - De Katwijkers zijn trots op ‘hun’ Dirk. De geboren Katwijker schoot Feyenoord met een hattrick naar het landskampioenschap. De 36-jarige aanvoerder zette Feyenoord binnen twaalf minuten op 2-0 en benutte in de slotfase een strafschop. Kuijt leidde Feyenoord daarmee naar de vijftiende landstitel, de eerste sinds 1999.

Onder de Dirk Kuijt-tribune van Quickboys is Dirk Hoek de kleedkamer aan het vegen. Dirk Hoek heeft Kuijt als kleine jongen getraind bij Quickboys: 'Ik was gister behoorlijk emotioneel toen ik Kuijt zo zag voetballen en trots ook dat hij ooit zijn carrière bij Quickboys is begonnen en dat ik hem nog heb mogen trainen. Kuijt is een echte doorzetter, een koning, ze kunnen van hem zeggen wat ze willen maar hij heeft het toch maar mooi gedaan ondanks dat hij dit seizoen veel op de reserve bank heeft gezeten', aldus oud-trainer Hoek.