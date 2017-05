Fietser komt onder vrachtwagen

Foto: Regio15

POELDIJK - Op de Jupiter in Poeldijk is maandagmiddag iemand aangereden door een vrachtwagen. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens omstanders zou het gaan om een fietsster. Het slachtoffer heeft onder de vrachtwagen gelegen en was mogelijk ook bekneld.



Hulpdiensten rukten massaal uit. Onder meer een traumahelikopter kwam ter plaatse. Achter grote schermen werd het slachtoffer behandeld.



Door: Redactie Correctie melden