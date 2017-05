Netten op daken moeten overlast van meeuwen terugdringen

LEIDEN - Om de overlast van broedende meeuwen tegen te gaan zet woningcorporatie de Sleutels in Leiden een nieuw middel in. Er wordt een proef gedaan met netten op platte daken.

De overlast van broedende meeuwen is een terugkerend probleem in Leiden en Voorschoten. De beesten vallen mensen aan en hun gekrijs is oorverdovend. Dat geeft een onveilig gevoel. Bewoners kunnen soms niet eens meer rustig op hun balkon zitten.De Sleutels krijgt in het broedseizoen veel klachten van huurders die last van demeeuwen hebben. Daarom is gestart met een proef in de Stevenshof (aande Top Naeffstraat en de Henriëtte Roland Holststraat) en in Voorschoten (aan de Prins Bernhardlaan). Daar zijn netten op de platte daken gelegd. De netten zijn ontwikkeld door een dakdekker en blijken goed te werken: tot nu toe zijn er geen nesten meer op deze gebouwen gemaakt. Als dit de rest van het broedseizoen zo blijft, wordt de proef uitgebreid naar alle gebouwen van De Sleutels waar jaarlijks meeuwen nestelen.Naast de proef met de netten werkt de Sleutels ook samen met de gemeente Leiden om de meeuwenoverlast aan te pakken. Als er een nest op het dak zit, wordt de gemeente ingeseind. De eieren worden dan vervangen door kunsteieren.