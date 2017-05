Vrouwen HGC geen kampioen in overgangsklasse, maar wel play-offs

Archieffoto Lisa Harteveld (foto: Orange Pictures)

WASSENAAR - De hockeyvrouwen van HGC zijn er niet in geslaagd kampioen te worden in de overgangsklasse B. De wedstrijd tegen Huizen werd met 3-2 verloren, waardoor Huizen kampioen is en HGC via de play-offs promotie naar de hoofdklasse veilig kan stellen.

Ondanks dat de Wassenaarse dames naast het kampioenschap grepen, was er geen sprake van grote teleurstelling bij de trainer. 'We hadden als doelstelling het halen van de play-offs en dat hebben we gehaald', zegt Robbert-Jan de Vos. 'Natuurlijk krijg je met het behalen van een kampioenschap wel een betere uitgangspositie, maar het is niet meer dan dat.'



Tegenstanders Voordaan en Bloemendaal



In de overgangsklasse moet nog één speelronde gespeeld worden waarna de play-offs voor promotie naar de hoofdklasse beginnen. Het traject richting de hoogste klasse is voor HGC niet eenvoudig. Eerst zal er moeten worden afgerekend met Voordaan (tweede in overgangsklasse A) en daarna is hoofdklasser Bloemendaal de volgende tegenstander.



