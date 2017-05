Twee hondjes doodgebeten: 'Dit is een nachtmerrie'

DEN HAAG - Het verdriet is groot bij Trudy Boertje uit Den Haag. Zondag werden twee van haar vijf chihuahua's voor de deur van haar woning aan Het Kleine Loo in Den Haag doodgebeten door een paar grote honden. En dit was niet de eerste keer. In 2015 verloor Boertje ook al eens een hondje na een aanval van andere een hond. 'Dit is een nachtmerrie.'

'Het gebeurde zondagavond, rond 21.15 uur', vertelt Boertje. 'Ik had mijn vijf chihuahua's aangelijnd. We liepen van een trapje af en toen kwam daar een buurman aan met drie grote honden, waarvan twee Staffords. Een van hen had hij aan een lange lijn. Die kwam op mijn hondjes af en hij kon die hond niet meer terughalen.'



Ze probeerde haar hondjes nog te redden, maar voor twee van hen kwam de hulp te laat. 'Van de ene werd het kopje bijna doormidden gebeten.' Ze belde vervolgens de politie. Die onderzoekt de zaak. 'De eigenaar heeft een aanlijngebod en een muilkorfgebod voor de honden gekregen', laat een politiewoordvoerder weten. De gedode honden zijn dinsdag gecremeerd.



'Ik durf niet meer goed met hen naar buiten'



De twee bijtincidenten - die van zondag en die van 2015 - gebeurden op twee verschillende plaatsen. 'Die andere route liep ik sinds het eerste incident al niet meer', vertelt Boertjes. Waar ze nu de overgebleven hondjes gaat uitlaten, weet ze niet.



'Ik durf nu niet meer goed met hen naar buiten, maar ik heb geen tuin. Mijn andere hondjes zijn sinds de aanval van zondag heel angstig, ze kijken voortdurend om zich heen.'







