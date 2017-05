Twee hondjes doodgebeten: 'Dit was al de tweede keer'

Trudy Boertje en één van haar chihuahua's. (Foto: Trudy Boertje)

DEN HAAG - Ze woont vier hoog, maar hoorde hoe de twee chihuahua's van haar onderbuurvrouw werden doodgebeten. 'Ik hoorde kabaal, geschreeuw en ik dacht: dit kan niet goed zijn.'

Dat was het ook niet. Twee van de vijf chihuahua's van Trudy Boertje werden voor de deur aan Het Kleine Loo in Den Haag doodgebeten door een paar vechthonden. Het was niet de eerste keer. In 2015 verloor Boertje ook al eens een hondje door een Stafford van de buren.



De politie onderzoekt de zaak en zegt dat de verantwoordelijke honden gemuilkorfd worden.



