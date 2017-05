Man en vrouw opgepakt na schietincident in poolcafé

BODEGRAVEN - Een 31-jarige man en zijn 23-jarige vriendin zijn in de nacht van zondag op maandag aangehouden na een schietincident eerder op de avond in een poolcafé in Bodegraven. De man zou één of meerdere schoten hebben gelost na een ruzie met een 23-jarige Woerdenaar in het café in de Markstraat. Daar waren op dat moment nog meer mensen aanwezig, maar niemand raakte gewond.





De 31-jarige man uit Bodegraven ging er daarna te voet vandoor , maar de politie kwam al snel achter zijn identiteit. Rond 1.00 uur werd hij samen met zijn vriendin gezien in een auto op de Dammekant. Omdat hij mogelijk een vuurwapen bij zich had, werd het stel door agenten met alle toeters en bellen 'uit het voertuig gepraat'.De auto is in beslag genomen voor onderzoek. Wat er precies is gebeurd, moet nog duidelijk worden.