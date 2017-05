Stembus Eeuwige Roem geopend

DEN HAAG - Op Tweede Pinksterdag (maandag 5 juni) is het weer zover, dan wordt de Eeuwige Roem Top 100 uitgezonden op Radio West. Patrick van Houten en Debby Roukens openden de stembus vandaag in het programma Aan de Bak.

De komende drie weken kan er gestemd worden om te zorgen dat jouw favoriete plaat in de lijst terecht komt. Je kunt kiezen uit ruim 250 platen die al Eeuwige Roem hebben gehaald. Hoe je moet stemmen lees je hieronder:1. Ga naar de Eeuwige Roem Top 100 pagina 2. Kies minimaal drie en maximaal vijf platen uit waarvan jij vindt dat ze in de Top 100 horen en vertel waarom deze platen volgens jou in die lijst horen3. Vul het formulier met contactgegevens in zodat we je tijdens de uitzending eventueel kunnen bellen4. Roep al jouw vrienden/familie/kennissen via social media of e-mail op om ook op jouw favoriete plaat te stemmen door de stempagina te delen en vergeet de #ERtop100 niet te gebruikenTweede Pinksterdag is de Eeuwige Roem Top 100 te horen van 9 tot 19 uur met Patrick van Houten, Debby Roukens, Rudo Slappendel en Tjeerd Spoor.