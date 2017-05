Mike Havenaar twijfelt over toekomst bij ADO Den Haag

DEN HAAG - De toekomst van Mike Havenaar bij ADO Den Haag is onzeker. Het contract van de aanvaller loopt medio 2018 af, maar de Japanner spreekt niet duidelijk uit dat hij wil blijven. 'Als ik tevreden ben, zou ik kunnen blijven. Ik weet echt nog niet wat ik ga doen', aldus Havenaar.

Omdat Havenaar bij de best betaalde spelers van ADO Den Haag hoort, is het nog maar de vraag of de club dat salaris nog een seizoen kan en wil ophoesten. Daarnaast zal ADO willen voorkomen dat hij volgend seizoen transfervrij de deur uitloopt. Dat gebeurt als de aanvaller zijn contract niet verlengt.Duidelijk is wel dat de bijna dertigjarige spits binnen een aantal jaren terug wil naar Japan. 'Ik was van plan om ongeveer tot mijn 31ste in Europa te blijven. In Japan liggen mijn roots. Daar wonen mijn vrienden en daar wil ik leven na mijn voetballoopbaan.'