Kroegbaas van Pijpela maakt doorstart in eigen kroeg: 'Het stapgedrag is veranderd'

DEN HAAG - De eigenaar van het bekende Haagse nachtcafé De Pijpela, Menno Jansen, maakt een doorstart in zijn eigen kroeg. Dat bevestigt de kroegeigenaar tegenover Omroep West. De nieuwe kroeg krijgt de naam Café de Steegh en wordt een avondcafé.

Er was afgelopen week de nodige kritiek op het nachtcafé. Op de Facebook-pagina van de uitgaansgelegenheid stond een aantal foto's van gloednieuwe toiletten, terwijl op diezelfde pagina één dag later het bericht stond dat het nachtcafé ging sluiten. Onder meer columnisten Sjaak Bral (AD) en Justin Verkijk (Den Haag FM) vroegen zich in hun column af hoe de vork in de steel zat.De reden dat Jansen het roer omgooit is het veranderende stapgedrag in Den Haag. Het leven als kroegbaas laat hij zeker niet achter zich. 'Mensen komen gewoon steeds later. Op een gegeven moment had ik nog maar anderhalf uur om mijn centjes te verdienen', zegt Jansen. 'Toen heb ik besloten om het roer om te gooien.'Dus maakt Jansen de switch van de nacht naar de avond. 'En Den Haag wordt ook weer een podium rijker', legt hij uit. 'Ik wil meer met live-muziek gaan doen en jamsessies organiseren. We hebben nu al bluesavonden en dat is zo verschrikkelijk gezellig dat ik dat wil uitbouwen.'Zaterdag 27 mei is de laatste nacht van het ouderwetse nachtcafé. Daarna gaat de boel dicht tot 16 juni. Dan gaat Café de Steegh open.