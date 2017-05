Onderzoek mensenhandel: invallen in Voorburg en Rotterdam

Foto: Politie

VOORBURG - Drie mannen en een vrouw zijn maandag opgepakt in een onderzoek naar mensenhandel. De politie deed invallen in Voorburg en Rotterdam. In totaal zijn vijf panden doorzocht. Daar vonden agenten onder meer vijf vrouwen uit Zuid-Amerika die, mogelijk gedwongen, illegaal in de prostitutie werken.





De actie vond plaats na signalen over illegale prostitutie en seksuele uitbuiting die het Haags Economish Interventie Team had opgepikt. Het onderzoek is nog in volle gang.



LEES OOK: Westlandse bloemenexporteur verdacht van uitbuiting, medewerker leefde in kast en at alleen koekjes



De vier verdachten komen uit Den Haag, Ecuador, Spanje en de Dominicaanse Republiek. De politie heeft ook de gevonden administratie in beslag genomen.De actie vond plaats na signalen over illegale prostitutie en seksuele uitbuiting die het Haags Economish Interventie Team had opgepikt. Het onderzoek is nog in volle gang.