Mega-airco voor achterdeur van winkelier

Foto: Omroep West

'S-GRAVENZANDE - 'Ja, dit is toch belachelijk.' Fotograaf Peter Suijker uit 's Gravenzande kijkt nog steeds met enig ongeloof naar de enorme airco-installatie die vorige week achter zijn winkel is neergezet. 'Wat zal het zijn? Vijftig centimeter van de deur? Het is tijdelijk, zeggen ze, maar hoe lang is dat?'

In 's Gravenzande wordt een nieuw winkelcentrum gebouwd op de voormalige parkeerplaats Gravenhof. Daardoor hebben de winkeliers aan de naastgelegen Van de Kasteelestraat nu een brandgang achter hun winkel in plaats van een plein. In die brandgang staat sinds woensdag een tijdelijke luchtverversingsinstallatie, omdat de airco op het dak nog niet klaar is.



'Bij de buren hebben ze een hek voor de achterdeur gezet, die kunnen er helemaal niet meer uit,' vertelt Peter Suijker. Zijn eigen achteringang wordt deels versperd door een paar dikke balken die onder de dak-airco liggen. 'Maar dit is wel mijn invalideningang. En stel nu dat ik een groep van twintig mensen binnen heb en er gebeurt iets waardoor we niet meer door de voordeur weg kunnen, dan staat dit toch verschrikkelijk in de weg.'



Vijf weken of vijf maanden?



Suijker zegt dat hij gebeld heeft met de projectontwikkelaar die het winkelcentrum bouwt, BPD, en dat hem is verteld dat de airco een week of vijf blijft staan. 'Maar ze weten het niet zeker. Voor je het weet duurt het vijf maanden.'



BPD laat in een reactie weten dat het echt niet langer dan een week of vijf, zes gaat duren, en zegt de situatie te betreuren. Voor de installatie is geen vergunning nodig, aldus BPD, omdat deze maar zo kort blijft staan.



Brandweercontrole



Een woordvoerder van de gemeente Westland bevestigt dat er geen vergunning nodig is, en dat het verder een zaak is tussen BPD en de buren van het winkelcentrum. Een medewerker van de gemeente is maandagmiddag met een controleur van de brandweer langs geweest om de achterdeur van Suijkers winkel te bekijken.



'Daar is uitgekomen dat de steeg geen brandgang is en geen vluchtroute', aldus de gemeentewoordvoerder. De gemeente staat er verder buiten. 'Dit is vooral een kwestie van praten met de buren, en dat is kennelijk niet gebeurd.'



Maling



BPD zegt dat er is gesproken met de wegbeheerder, de gemeente dus, maar geeft toe dat er niet met de buren is gepraat. Peter Suijker snapt ondertussen ook wel dat de airco er minstens vijf weken blijft staan, en niet wordt weggehaald omdat hij dat wil: 'Ze hebben gewoon maling aan me.'



