Dronken Rijswijker klemgereden bij tankstation

RIJSWIJK - Een 23-jarige automobilist uit Rijswijk is in de nacht van zondag op maandag klemgereden bij een tankstation langs de A4 bij Hoofddorp. Hij zat met bijna drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol achter het stuur.

Surveillerende agenten zagen de bestuurder bij het tankstation al waggelend naar zijn auto lopen. Hij was onvast ter been en verloor een paar keer zijn balans. In de auto zaten nog twee mensen. Toen de Rijswijker achter het stuur ging zitten en wilde wegrijden, grepen de agenten in. Ze reden de auto van de man klem en vroegen hem uit te stappen.Omdat de Rijswijker niet wide meewerken en zich hevig verzette, sloegen de agenten hem met 'gepast geweld' in de boeien. Op het bureau blies de bestuurder 635 ugl, terwijl voor hem 220 ugl toegestaan is.