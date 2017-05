Benjamin Ferencz: Het gaat niet om mijn naam, maar om mijn boodschap

DEN HAAG - Vereerd? Meer dan dat. Benjamin Ferencz is 'verrukt' dat er een pad naar hem is vernoemd. Maar, voegt hij daar direct aan toe. Het gaat eigenlijk niet om hem, maar om de boodschap die hij wil uitdragen: los conflicten niet op door oorlog, maar blijf met elkaar praten. ‘En geef dat nooit op. Nooit.’

Omringd door leerlingen van de Duinoordschool, die zich verdiepten in de boodschap van Ferencz en de het internationaal recht, onthulden de jurist zelf en de Haagse wethouder Saskia Bruines (D66) maandagmorgen een naambordje waarmee het voetpad naast het Vredespaleis officieel naar hem werd vernoemd.De inmiddels 98-jarige Ferencz was hoofdaanklager van het Einsatzgruppen-proces na afloop van de Tweede Wereldoorlog en vele jaren werkzaam voor het Internationaal Strafhof.De Amerikaan emigreerde als kind met zijn familie uit Transsylvanië – het huidige Roemenië - naar New York. Hij studeerde rechten en specialiseerde zich in oorlogsmisdaden. Als soldaat nam hij in de Tweede Wereldoorlog deel aan de invasie van Europa en verzamelde hij bewijsmateriaal van oorlogsmisdagen door de Duitsers, onder meer voor zaken van het proces van Neurenberg.Op 27-jarige leeftijd werd hij benoemd tot hoofdaanklager van één van de vervolgprocessen in Neurenberg, het Einsatzgruppen-proces. Ook hield hij zich later bezig met de restitutie van door de nazi's geroofde joodse eigendommen en de coördinatie van schadeclaims van de Bondsrepubliek aan nazislachtoffers. Op latere leeftijd werkte Ferencz ook voor het Internationaal Strafhof in Den Haag