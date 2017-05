Haagse gemeenteraad wil opheldering over bonnenquotum voor handhavers

DEN HAAG - Een meerderheid in de Haagse gemeenteraad wil opheldering over het bonnenquotum voor buitengewoon opsporingsambtenaren, de zogenoemde boa's. Vorige week werd bekend dat de Haagse handhavers jaarlijks meer dan 250 bonnen moeten uitschrijven om een goede beoordeling te krijgen. En dat terwijl het gemeentebestuur de afgelopen jaren meerdere keren liet weten dat de boa's niet te maken zouden krijgen met een bonnenquotum.

De grootste partijen van Den Haag, D66 en PVV, zijn deze keer verenigd in hun kritiek. Zij vinden allebei dat een quotum geen doel op zich mag zijn. ‘Handhavers zijn er om de stad schoon en veilig te houden. We moeten er op kunnen vertrouwen dat ze de situatie zelf kunnen beoordelen,’ aldus D66-leider Robert van Asten.Raadslid André Elissen van de PVV: 'Handhaving is niet om geld binnen te harken en burgers te pesten. Handhaving met gezond verstand is ons credo. Soft waar het kan, hard waar het moet! De wethouder heeft iets uit te leggen’.Zo denken meer partijen erover. De meeste raadsleden zijn niet tegen het uitschrijven van bonnen voor bijvoorbeeld het drinken van alcohol op straat, wildplassen, hinderlijk parkeren en verkeerd aanbieden van huisvuil. Maar een boete uitdelen moet nooit centraal komen te staan.Veel partijen herinneren er ook aan dat meerdere wethouders de afgelopen jaren ontkenden dat er een bonnenquota is . Dat ontkent de gemeente nog steeds. Volgens een woordvoerder gaat het om een ‘prognose’ van wat er van de boa’s mag worden verwacht. Als het werkelijk aantal uitgedeelde boetes afwijkt wordt wel besproken hoe dat komt.Veel partijen willen nu donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering van wethouder Revis precies weten hoe dat zit. Maar spreken vooralsnog ook van een quotum. En zijn onaangenaam verrast dat dit er toch is.Volgens raadslid Rachid Guernaoui van de Groep de Mos geeft de gemeente een verkeerd signaal af aan de burgers van de stad. 'De gemeente moet niet alleen maar als doel hebben om boetes uit te schrijven. Want burgers denken dan niet de gemeente helpt mij, maar de gemeente wil alleen maar geld vangen. En dat is een verkeerd signaal. De politie heeft niet voor niets eerder het bonnenquotum al afgeschaft. En dat moet de gemeente Den Haag ook doen.'‘Ik ben ervan geschrokken,’ voegt fractievoorzitter Peter Bos van de Haagse Stadspartij daaraan toe. ‘Het kan niet de bedoeling zijn dat medewerkers worden afgerekend op het aantal bonnen.’De SP heeft een debat aangevraagd in de gemeenteraad. De HSP kondigt aan zich dan ook kritisch te gaan opstellen. ‘Een bonnenquotum is een foute zaak. Als het gebeurt, moet het worden afgeschaft. Het moet duidelijk zijn dat dit niet de normale gang van zaken is’, aldus Bos.Martijn Balster van de PvdA is ook geen groot voorstander van een quotum. ‘Dat hoeft wat ons betreft niet. Het is prima dat er met de handhaver wordt gesproken over prestaties, maar je moet niet alleen beoordelen op het aantal bonnen.’ Of het moet worden afgeschaft? ‘Quota zijn nooit de beste manier. Je kunt best kijken naar de output van handhavers, als onderdeel van het beoordelingsgesprek. Maar een quotum is te rigide.’Arjen Kapteijns van GroenLinks zegt dat hij 'lichtelijk in shock' was toen hij het verhaal hoorde dat er toch een bonnenquotum is. 'Ik vind dat zeer kwalijk, want dit is precies waar we bij eerst Sander Dekker en later Boudewijn Revis continu aandacht voor hebben gevraagd. Dit willen we absoluut niet. Als je het op een beoordelingsformulier zet, gaan mensen ernaar handelen. De kracht van de handhavers is het pallet aan maatregelen dat ze tot hun beschikking hebben. Ze hebben eerst een voorlichtende en communicatieve taak. En bij notoire overtreders moeten ze zeker naar hun boekje grijpen. Maar daarop moet je niet gaan sturen.’Het CDA wijst erop dat een quotum ook een andere kant op kan werken: als de handhavers hun hoeveelheid hebben gehaald, kunnen ze op hun lauweren gaan rusten, constateert fractievoorzitter Daniëlle Koster. Verder wil ook zij weten van Revis hoe het precies zit. ‘De gemeente mag het dan geen quotum noemen, het lijkt er wel heel veel op.’De SP liet eerder al weten geen voorstander te zijn van een quotum. ‘Het moet worden afgeschaft’, zei fractievoorzitter Bart van Kent.Toch klinkt er ook een afwijkend geluid. De VVD – de eigen partij van de wethouder – vindt het juist goed dat veel bonnen worden geschreven. Fractievoorzitter Frans de Graaf: ‘Er is veel ergernis onder Hagenaars. Dat er een prognose is van het aantal bonnen, vind ik goed. Boa’s zijn er om overtredingen aan te pakken.’ Werkt zo’n quotum niet averechts? ‘Ik geloof niet dat er mensen bonnen krijgen die dat niet verdienen.’