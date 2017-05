Haase strandt in eerste ronde in Rome

Robin Haase in actie (foto: ANP)

DEN HAAG - Robin Haase is er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken van het tennistoernooi in Rome. De dertigjarige Hagenaar moest maandag in twee sets buigen voor de Argentijn Carlos Berlocq: 6-3 7-5.

Haase begon zijn laatste grote graveltoernooi voor Roland Garros goed, maar gaf een break voorsprong al snel weer uit handen. De 34-jarige Argentijn, die als nummer 68 van de wereldranglijst 25 plaatsen lager staat dan Haase, brak twee keer terug en pakte met 6-3 de eerste set.



De Nederlander leek zich in de tweede set te herstellen en liep uit naar een 5-2 voorsprong. Vervolgens verloor hij vijf games op rij. Op zijn eerste matchpoint sloeg de ervaren Argentijnse gravelspecialist in een lange rally meteen toe.