Vaantje gestolen van graf Feyenoordfan: 'Je bent het niet waard om op te spugen'

Het vaantje bij het graf van Ed. (Foto: Facebook)

Ed, die Feyenoorder was in hart en nieren, overleed begin maart na een heftige operatie. Het gemis van Ed is nog altijd onverminderd groot, vertelt Bleiksloot, die ruim dertig jaar lang met Ed en zijn vrouw optrok. 'En ik vond het een mooi gebaar naar Ed om, symbolisch, dat vaantje neer te leggen bij het graf op begraafplaats Hofwijk in Delft.'Maar deze week ontdekte een van de dochters van Ed dat het vaantje was verdwenen. Tot grote schrik van familie en vrienden. 'Het vaantje lag echt goed vast met twee grote kaarsen, dus het kan nooit weggewaaid zijn', aldus Bleiksloot.'Zou er iemand zijn die nu met veel plezier zo'n vaantje op de hoedenplank heeft liggen?', vraagt de Rotterdamse zich af. Ondanks dat het vaantje is verdwenen heeft Bleiksloot maandag wel een kartonnen kampioensschaal bij het graf gelegd. 'Hij heeft altijd geloofd dat we kampioen gingen worden.'Dochter Jill is nu via social media op zoek naar mensen die iets gezien hebben. 'Je bent het niet eens waard om op te spugen, een gigantische asbak waarvoor ieder normaal denkend mens geen goed woord over heeft', schrijft ze op Facebook