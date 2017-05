Wens 7-jarig leukemiepatiëntje komt uit: Djesse bakt 10 kilo patat

VOORSCHOTEN - Ruim 10 kilo patat, een liter currysaus en een gigantische frikandel. Het zijn de ingrediënten voor de droommaaltijd van de zieke Djesse Knijnenburg uit Voorschoten. De 7-jarige jongen heeft leukemie en zag maandagavond zijn allergrootste wens in vervulling gaan: een gigantisch patatje bakken in een echte snackbar.

In een outfit van snackbar 't Centrum in Voorschoten verschijnt Djesse maandagavond bij de friteuses. 'Hij heeft een obsessie voor patat', zegt vader Ed. 'Door de medicatie ontwikkelt Djesse obsessies. In het geval van mijn zoon is dat dus een obsessie voor patat met curry.'De wens van Djesse wordt in vervulling gebracht door Make-A-Wish. De stichting vervult wensen van kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar oud met een levensbedreigende ziekte. In het geval van Djesse is dat dus leukemie. 'Het gaat de goede kant op met hem. Hij kan genezen.'Het gigantische frietje met curry veroorzaakt een brede glimlach op het gezicht van Djesse. 'Daar doe je het voor', zegt vader met tranen in zijn ogen. 'Als hij lacht, lach ik ook.'