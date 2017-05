West Wekker: Vaantje gestolen van graf en wens leukemiepatiënt komt uit

REGIO - Goedemorgen! Ben je weer klaar voor een nieuwe dag? Wij hebben in ieder geval het belangrijkste nieuws op een rij gezet. Zo is een Feyenoordvaantje gestolen van een graf in Delft en kwam de grootste wens van een 7-jarig leukemiepatiëntje komt uit.

Wie doet nou zoiets? Dit dacht de Rotterdamse Terry Bleiksloot toen ze erachter kwam dat het Feyenoordvaantje dat ze in Delft op het graf van haar beste vriend Ed had gelegd, gestolen was. Terry's dochter Jill is nu via social media op zoek naar mensen die wellicht iets hebben gezien.Ruim tien kilo patat, een liter currysaus en een gigantische frikadel. Het zijn de ingrediënten voor de droommaaltijd van de zieke Djesse Knijnenburg uit Voorschoten. De 7-jarige jongen heeft leukemie en zag gisteravond zijn allergrootste wens in vervulling gaan: een gigantisch patatje bakken in een echte snackbar.Drie mannen en een vrouw zijn gisteren opgepakt in een onderzoek naar mensenhandel. De politie deed invallen in Voorburg en Rotterdam. In totaal zijn vijf panden doorzocht. Daar vonden agenten vijf vrouwen uit Zuid-Amerika die - mogelijk gedwongen - illegaal in de prostitutie werken.Een meerderheid in de Haagse gemeenteraad wil opheldering over het bonnenquotum voor buitengewoon opsporingsambtenaren, de zogenoemde boa's. Vorige week werd bekend dat de Haagse handhavers jaarlijks meer dan 250 bonnen moeten uitschrijven om een goede beoordeling te krijgen.De A4 gaat de komende maanden zes weekenden dicht tussen knooppunt Burgerveen en Leiden. Dat is nodig om stiller asfalt aan te leggen. Het gaat alleen om het wegdek richting Den Haag.