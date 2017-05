Grote conferentie over cyberveiligheid in Den Haag

DEN HAAG - Eén van de grootste internationale conferenties over cyberveiligheid begint dinsdag in Den Haag. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) en staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) openen de tweedaagse One Conference in het World Forum.





Onder de sprekers zijn AIVD-directeur Rob Bertholee, Herna Verhagen (PostNL), Mikko Hypponen (beveiligingsbedrijf F-Secure) en Michael Waksman (beveiligingsbedrijf Jetico).



Zo'n zestig experts uit binnen- en buitenland gaan in op de economische kansen van digitalisering, maar ook in op het belang van digitale veiligheid. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld de ethische aspecten van digitale beveiliging, cybercrime, digitale veiligheid van medische apparatuur en toekomstige technische kwetsbaarheden.