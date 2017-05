'Straatbeeld wordt flink verstoord', CDA baalt van blauwe containers

De blauwe containers zouden het straatbeeld verstoren.

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - Het CDA in de gemeente Leidschendam-Voorburg wil dat de gemeente afvalverwerker Avalex aanspreekt op de kleur van de containers. In Leidschendam-Voorburg verschijnen steeds meer felblauwe papiercontainers in de straten, naast de vertrouwde groene en zwarte exemplaren.

'Het straatbeeld wordt hier flink door verstoord', legt gemeenteraadslid Jaap Geluk uit. Volgens hem krijgt de CDA-fractie verschillende vragen van inwoners die de blauwe containers 'afschuwelijk' vinden.



'Het college van burgemeester en wethouders heeft de motie die het CDA eind april indiende voor een 'verantwoorde esthetische inpassing van de papiercontainers' niet over willen nemen. 'We zien nu wat de gevolgen zijn', betoogt Geluk.



'Keuze overrulen?'



Hij wil van het gemeentebestuur weten of Avalex vrij is om te bepalen hoe de containers eruit zien en waarom de vertrouwde antracietgrijze kleur zo nodig vervangen moest worden door blauw. 'Is deze kleurwijziging gebaseerd op een deskundig esthetisch advies?', wil Geluk weten. 'En kan het college de keuze overrulen?'





