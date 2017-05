Inzamelingsactie studenten ontroert eigenaar uitgebrande snackbar: 'Lief dat ze meedenken'

LEIDEN - De eigenaar van de uitgebrande snackbar City Snack is ontroerd door de inzamelingsactie die Leidse studenten voor hem zijn begonnen. 'Heel lief dat ze meedenken', zegt Abdel Hamid Hammam.

Van zijn zaak aan de Leidse Breestraat is weinig meer over. 'Mijn hart doet pijn', zegt Hammam. De snackbar, tegenover het gebouw van studentenvereniging Minerva, werd donderdag verwoest door een brand . 'Ik had nooit verwacht dat zoiets mij zou gebeuren en nu gebeurt het mij.'Hij heeft het druk met de afwikkeling van de schade in zijn zaak. 'Het doet pijn om op zo'n manier naar je zaak te kijken.'Toch is er een lichtpuntje voor Hammam. Twee studenten begonnen een inzamelactie voor hun 'snack-walhalla' . 'Wij zijn fan van de City Snack. Het zit hier (sociëteit Minerva, red.) recht tegenover en ik denk eigenlijk dat elke student het wel kent', zegt student Roosje Bouwdewijn.Samen met student Roos de Raadt besloot ze geld in te zamelen om de eigenaar op te vrolijken. 'Jullie zijn daadwerkelijk heel belangrijk voor ons. Ze zijn er altijd en nu willen we er ook een keer voor hen zijn.'Het doet Hammam goed. Zo'n 70 procent van zijn omzet komt van Minervanen. 'Wij zijn voor hun altijd bezig tot een uur of 6, 7 in de ochtend. We hebben goed contact met studenten. Het is heel lief van hen dat ze meedenken.'De eigenaar hoopt dat hij de snackbar weer op orde heeft voordat in augustus de introductieweek voor nieuwe studenten begint.