TU Delft test met succes revolutionaire brug van glas: Zelfs gabberen kan geen kwaad

DELFT - 'We staan aan de vooravond van een revolutie in de bouwsector.' Het zijn de woorden van Rob Nijsse, hoogleraar bouwconstructies aan de Technische Universiteit van Delft. Samen met een groep studenten heeft hij maandagavond met succes een brug van glas getest en dat is nog nooit eerder gedaan in de wereld.

Over een slootje in de Delftse TU-wijk is de afgelopen maanden gewerkt aan 's werelds eerste brug met glazen steunpilaren. 'De brug is nog niet helemaal van glas', geeft Nijsse toe. 'Alleen de pilaren zijn glas, de rest van de constructie is van staal.'Volgens de hoogleraar is glas een prima bouwmateriaal, maar wordt het tot op heden nog niet zo gezien. 'Als je de juiste druk uitoefent op glas is het zelfs sterker dan beton. Ook vanuit duurzaamheid is het een heel mooi materiaal. Het roest niet, je hoeft het niet te verven en je kan het prachtig recyclen. Architecten willen dit ook graag, maar het is nog een beetje een mysterieus materiaal in de bouwsector.'Onder leiding van de hoogleraar bouwconstructies is maandagavond een aantal tests uitgevoerd om te kijken hoe sterk de brug is. Door reflectoren op de glazen pilaren te bevestigen kunnen fotocamera's vastleggen hoe de brug reageert als er iemand overheen loopt.'We begonnen met langzaam lopen met weinig studenten om de brug te laten wennen aan het gewicht. Dat klinkt raar, maar een brug moet zich zetten. Vervolgens gingen we harder lopen, de brug volzetten met studenten, marcheren en dansen.'De resultaten van de test zijn veelbelovend. 'In de vakliteratuur is bekend dat marcheren door een legerpeloton fataal kan zijn voor een brug. Onze meetinstrumenten zagen ook een flinke reactie van de brug, maar toch kwam het niet boven de 50 procent uit van wat de brug volgens onze berekeningen aankan.'De zwaarste belasting kwam van het studentenfeestje op de brug. 'Op mijn verzoek hebben we Rotterdamse gabbermuziek opgezet en zijn de studenten dansen op de brug. Toen zagen we een reactie van 70 procent. Kortom: het is een hele veilige, sterke brug.'Een belangrijke stap is gezet, volgens Nijsse. 'De weg staat nu open om glazen staven te gebruiken als kolommen in gebouwen en ga zo maar door. Het is bewezen dat het daar sterk genoeg voor is. Dit materiaal gaan we over de hele wereld zien.'Toch is het nog wel een dure aangelegenheid. De glazen brug in Delft is ongeveer drie keer zo duur als een brug van beton. 'Als het op grote schaal geproduceerd gaat worden, zal het uiteraard goedkoper worden', verzekert Nijsse.