Hoogheemraad legt werk tijdelijk neer na incident met hond

DELFT - Hans Middendorp legt tijdelijk zijn werk neer als lid van het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap van Delfland. Hij heeft een boete gekregen omdat hij een hondenbezitster zou hebben mishandeld, maar Middendorp heeft hiertegen bezwaar gemaakt. 'Ik betreur de negatieve publiciteit en wil Delfland niet belasten met deze beeldvorming over mij in de media', aldus Middendorp. 'Ik wacht de procedure nu af en zie met vertrouwen de uitspraak tegemoet.'

Middendorp werd naar eigen zeggen in het bos gebeten door een hond. Hierdoor ontstond volgens hem ruzie met de eigenares van de hond. Zij heeft aangifte gedaan. 'Ik heb inmiddels bezwaar gemaakt bij de officier van justitie tegen de beschikking die is opgelegd', liet Middendorp eerder in een persoonlijke verklaring weten.Maandag had Middendorp een gesprek met de dijkgraaf . Het college van het hoogheemraadschap steunt het besluit van Middendorp. 'Hij zit in een vervelende positie en het getuigt van lef om dit besluit te nemen. Ook wij wachten op de uitslag van de procedure en hopen op een snelle uitspraak', aldus het college.