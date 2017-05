Wassenaarse zeiler Pieter Heerema gehuldigd voor historische wereldreis

WASSENAAR - Als eerste Nederlander ooit zeilde Pieter Heerema (65) uit Wassenaar solo de wereld rond. Daarvoor wordt hij vrijdagmiddag in het zonnetje gezet bij KWV De Kaag, de watersportvereniging waar hij lid van is. De huldiging wordt gehouden bij de Kaagsociëteit in Warmond.

Op donderdag 2 maart voltooide Heerema de Vendée Globe, een Franse zeilwedstrijd waarbij deelnemers helemaal op zichzelf van West naar Oost de oceaan moeten oversteken. In zijn boot No Way Back bevond hij zich 116 dagen, negen uur en twaalf seconden op zee. Gedurende die tijd legde hij 29.747 zeemijlen af, met een gemiddelde snelheid van 10,65 zeemijlen per uur.Voor die bijzondere prestatie wordt de Wassenaarder vrijdagmiddag dus gehuldigd. Dat begint om 14.30 uur met een vaartocht van de Kaagsociëteit in Warmond naar het huis van Heerema, waarop met de hoofdrolspeler vervolgens weer koers wordt gezet richting het clubgebouw van KWV De Kaag. Het officiële gedeelte met feestelijkheden duurt van 16.00 tot 18.00 uur.De vierjaarlijkse Vendée Globe wordt ook wel gezien als een miljonairsrace. Met een geschat vermogen van 900 miljoen euro staat Heerema volgens zakenblad Quote zeventiende op de lijst van vijfhonderd rijkste Nederlanders. Zijn huldiging is een initiatief van KWV De Kaag, WV Braassemermeer, het Watersportverbond, de gemeente Teylingen en de Nederlandse Draken Club.