Omroep West zendt uitvaart Aad van der Luit live uit

LEIDEN - De uitvaartdienst van Leidenaar Aad van der Luit is woensdag live te volgen bij Omroep West. De dienst in de Vijf Meihal in Leiden wordt vanaf 12.55 uur uitgezonden op televisie en internet.

Van der Luit overleed donderdag op 71-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval . De markante Leidenaar was een bekendheid in zijn stad. Hij was D66-raadslid en was dagelijks te vinden bij café Vooraf en Toe. Hij was jarenlang directeur van het Leidse Sportbedrijf en was betrokken bij een groot aantal evenementen zoals de Leidse Lakenfeesten en de Tour de France in Leiden.Tijdens de openbare herdenkingsdienst spreken naast familieleden onder anderen burgemeester Henri Lenferink en cabaretier Jochem Myjer. De dienst is te volgen op TV West, via omroepwest.nl en de app en begint om 12.55 uur. De uitzending wordt hierna herhaald.Dinsdag 15 mei om 11.00 en 16.00 uur en woensdag 16 mei om 12.30 uur is op TV West de herhaling het programma De Woelige Baren met Aad van der Luit te zien.