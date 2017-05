Haarwerken gezocht!

Haarwerken

DEN HAAG - Bert Blanken uit Woerden is op zoek naar haarwerken voor de Stichting Hair4her. Stichting Hair4Her zamelt haarwerken en hoofdbedekking in en leent deze vervolgens kosteloos uit aan mensen met kanker.

De Stichting heeft een hiervoor speciaal ingerichte ruimte waar mensen die op zoek zijn naar een (tijdelijk) haarwerk, samen met iemand van de stichting kunnen kijken of er een geschikt haarwerk voor hun is. Stichting Hair4you streeft ernaar om een haarwerk een tweede of zelfs derde leven te geven. Bert heeft zijn ouders, zus en schoonvader verloren aan kanker en wil op deze manier andere mensen helpen.



Heb jij misschien een haarwerk over of ken je iemand die dat heeft? Mail dan met superdebby@omroepwest.nl Wil je zelf in aanmerking komen voor een haarwerk en/of hoofdbedekking,ga dan naar de website van de Stichting Hair4Her, www.hair4her.nl.



Door: Redactie SuperDebby Correctie melden