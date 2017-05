Kalfje gered uit water

De hulpdiensten werden opgeroepen om het dier uit het water te krijgen. (Foto: Flashlight Fotografie)

NOORDWIJK - Hulpdiensten hebben dinsdagochtend een kalfje gered uit het water langs de Leidsevaart in Noordwijk. Hoe het dier in het water belandde, is niet bekend.

Voorbijgangers zagen dat het dier niet uit zichzelf uit het water kon komen en waarschuwden politie en brandweer.



De hulpdiensten slaagden erin het kalfje met een touw de kant op te trekken. Daar ontfermde de moeder zich over het dier.



