Werkstraf voor gooien heet water in gezicht zoon (14)

LEIDEN - Mohammad M. (54) vluchtte in 2014 volgens eigen zeggen 'voor de veiligheid van zijn kinderen' uit Syrië. Maar dinsdagmorgen stond hij bij de Haagse rechtbank terecht vanwege mishandeling van één van die kinderen. Volgens de rechter gooide hij opzettelijk gloeiend heet theewater in het gezicht van zijn 14-jarige zoon. De Leidenaar kreeg een voorwaardelijke werkstraf van veertig uur opgelegd, naast verplicht reclasseringtoezicht.

Het incident gebeurde vorig jaar, op 4 september. De zoon wilde met vrienden mee naar buiten, maar mocht niet. Dit liep uit op een ruzie. De zoon werd door zijn vader verbannen naar het balkon waar hij moest blijven. Maar de zoon ging weer naar binnen. Toen kreeg hij het hete theewater in zijn gezicht.Familie belde de politie. De zoon werd met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Op ziekenhuisfoto's is te zien dat hij eerste- als tweedegraads brandwonden in zijn gezicht had en dat er huid ontveld was.'Het was een ongeluk', zei de vader dinsdagochtend tegen de rechter. 'Ik kreeg een duw van mijn zoon, daardoor viel dat water.' Maar eerder bij de politie verklaarde hij dat hij de beker spontaan weggooide. 'Het was niet in zijn richting bedoeld, maar er kwam wel wat water op zijn gezicht. Ik ben iemand die als 'ie boos wordt de situatie niet goed kan overzien.'Via een tolk ratelde de opgewonden Syriër almaar door tegen de rechters. 'Wij houden ontzettend van elkaar, echt ontzettend veel. Maar in ieder gezin heb je weleens wat.' Volgens de verdachte gaat het nu goed met zijn zoon, ook op school. Ze hebben gesprekken via een stichting die zich ontfermt over oorlogsslachtoffers.'En hoe is het met de verwondingen van uw zoon?', wilde de rechter weten. Daar is niets meer van te zien, zei verdachte. 'Ik hoop dat u hem hier uitnodigt.'Bij de reclassering was de verdachte in de aanloop naar de zitting nog een stuk minder positief over de gewraakte zoon, die inmiddels 15 is. 'Hij commandeert anderen. Als hij zijn zin niet krijgt, reageert hij door met andere leden van gezin ruzie te maken. Zo scheldt hij naar zijn broer en zusje. Hij gedraagt zich als God en als een alleenheerser. Hij slaat, mij ook.'De Leidse Syriër zat direct na het incident met het theewater drie of vier dagen in voorarrest. Daarna mocht hij tien dagen niet thuiskomen. 'Dat was de ergste straf die ik ooit heb gekregen.' Volgens de reclassering werkt de man nu goed mee aan het toezicht waar hij onder werd geplaatst als voorwaarde voor zijn vrijlating uit voorarrest.'Dat het een ongeluk was, is geen aannemelijk scenario', betoogde de aanklager. 'Verdachte heeft opzettelijk water richting zijn zoon gegooid. Dit had met name voor de ogen van het slachtoffer veel erger kunnen aflopen.'De aanklager zei met zijn eis rekening te hebben gehouden met de vader-zoonrelatie en het oorlogsverleden van het gezin. 'Ik kan me ook heel erg voorstellen dat verdachte er achteraf ook ontzettend mee heeft gezeten.' Het OM eiste een werkstraf van tachtig uur en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf.Advocate T. Dreiling had om vrijspraak gevraagd vanwege het ontbreken van opzet. De rechter acht opzet toch bewezen: 'Maar we vinden dat meneer feitelijk al genoeg is gestraft door het voorarrest en de tien dagen die hij niet naar huis mocht. We vinden het nu belangrijker dat hij begeleiding van de reclassering krijgt.'De opgelegde voorwaardelijke werkstraf vindt de rechter nodig als stok achter de deur. Mohammed M. zou eerder in een asielzoekerscentrum ook al eens betrokken zijn geweest bij een geweldsincident.